CHP'li Sümer: Saray'ın günlük masrafı ile uçak filosu kurulurdu

03 Ağustos 2021 Salı, 14:41

CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Türkiye’nin akciğerlerini ve yüreğini yakan yangınlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Orhan Sümer, “Türkiye artık bu iktidarın yanlış politikaları yüzünden ağır bedeller ödemeyi hak etmiyor. İktidar yetkilileri televizyon kanallarına çıkıp Ay’a gideceklerini, planlamaların başladığını dile getiriyorlar. Bir bakıyoz kendilerini herkesden üstün gören iktidarın yangın söndürme uçağı dahi yok. Bakımına çok para gerekiyordu, kapasitesi yetersiz olduğu için THK’nın uçaklarını kullanmıyoruz söylemleri liyakatsizliğin en net göstergesidir.” dedi

SARAYIN GÜNLÜK MASRAFI İLE UÇAK FİLOSU KURULURDU

Saray'ın günlük masrafının 11 milyon lira olduğunu söyleyen Orhan Sümer, “Tek adam rejimine geçildikten sonra ekonomik verilerin ne kadar kötü gittiğini hep birlikte tecrübe ettik. Bugün Sarayın günllük masrafı 11 Milyon Lira. THK uçaklarının bakımı için 4 Milyon Lira gerekiyor açıklaması yapılıyor. Sadece sarayın masrafları kısılsa bırakın bakımı Yangın söndürmede kullanılacak uçak filosu kurulabilirdi. Bugün gereken müdahale zamanında gerçekleşmiş olabiliridi” dedi.

"TEK ADAMA 13 - 83 MİLYONA 3 UÇAK"

Orhan Sümer devamında şunları söyledi:

“Günlerdir devam eden yangınlarda herkes elinden geleni yapıyor. Tüm Kamu görevlilerimizi, gönüllülerimizi, vatandaşlarımızı yürekten kutluyorum. Hepsinin canı, alın teri bizler için çok değerlidir. Ancak tüm ülke olarak görüyoruz ki Yangın söndürme uçağıyla müdahale olmadığı zaman yangınar sönmüyor. Akdeniz ormanlarında çeşitli nedenlerle her sene büyük ya da küçük çaplı yangınlar çıkıyor. Bunun çözümü yangın söndürme uçağı alınmasıysa iktidar bunu temin etmekle sorumludur. İstatistikler ortadayken, çözüm yolu belliyken kimse bu sorumluluktan kaçamaz. Tek bir kişinin emrinde 13 tane birbirinden lüks ve pahalı uçaklar varken 83 Milyon vatandaşımızın güvenliğini, geleceğini kurtaracak sadece 3 uçak bulunuyorsa Türkiye yönetilemiyor demektir.

Daha önce defalarca yapılan yanlışları dile getirdik. Ekonomideki yanlış politikalar zincirleme kaza gibi tüm ülkeyi etkiliyor. En ufak bir sorundan, en büyüğüne kadar her şartta çıkıp milletten iban numarası isteniyorsa artık Devlet ciddiyeti kalmamış demektir. Tek kalemde yandaş şirketlerin milyonlarca lira borcunu silen iktidar, yangındaki mağduriyetleri gidermek için yine milletten para istiyor. Bu millete reva görülen bu tutum artık kabul edilemez. Yazıktır, günahtır. Millet canının derdindeyken, çay fırlatarak, Toki 20 yıl ödemeli yeni evler yapacak diyerek bu acının üzeri kapatılamaz."