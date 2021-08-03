Son dakika: Orman yangınlarının ardından TBMM'ye acil toplanma çağrısı
Son dakika haberi... DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, çeşitli illerde yaşanan orman yangınlarına karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'nin acilen toplanması gerektiğini belirtti.
Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yaşanan afetler nedeniyle zor günlerden geçtiğini, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki orman yangınlarına müdahale çalışmalarını üzüntüyle izlediklerini ifade etti.
Müdahalelerin yetersiz olduğunu, söndürülen alanların soğutma çalışmalarının yapılamadığını ileri süren Yeneroğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kapsamlı bir eylem planı, yeterli ekipman ve personeli yok. Taşıma sularla yangını söndürmeye çalışan vatandaşlarımızın çabalarını ve itfaiye çalışanlarımızın emeğini izliyoruz. Hepimiz Ege ve Akdeniz'deki vatandaşlarımızla aynı acıyı yüreğimizde hissediyoruz" dedi.
Yeneroğlu, büyük devlet olmanın, vatandaşın yanında bulunmayı gerektirdiğini, uzun süredir vatandaştan bağını koparmış bir yönetim ile karşı karşıya kalındığını iddia etti.
'MECLİSİ ACİLEN GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ'
Vatandaşların TBMM'den acil ve önemli beklentilerinin bulunduğunun altını çizen Yeneroğlu, "Yangından etkilenenlere maddi yardım, kredi ve borçların ertelenmesi, borç ya da faizlerin silinmesi gibi desteklerin kanunen düzenlenmesi acilen şarttır. Bu yangınlarla neden etkin bir şekilde mücadele edilmediği sorusunu ortaya çıkarma noktasında iktidar, millet önünde hesap vermelidir. Bu nedenle TBMM'nin tatilde değil, görevinin başında olması gerekmektedir. DEVA Partisi olarak Meclisi acilen göreve çağırıyoruz" diye konuştu.
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