CHP’li Tanal’ın, Erdoğan’ın Meclis'e devrettiği lüks aracını görme talebi reddedildi: "Bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır

05 Şubat 2021 Cuma, 16:40

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis envanterine kaydedilen hediye limuzininin Bilgi Edinme başvuru dilekçesi kapsamında nerede tutulduğu ve satılıp satılmadığına ilişkin soru önergesi yoluyla konuyu Meclis gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın soru önergesini yanıtlayan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM Başkanlık Makam hizmetleri ile TBMM’yi ziyarete gelen yabancı ülke meclis başkanları ve parlamento heyetlerinin ulaşım hizmetlerinde kullanılan söz konusu limuzinin, 2018 yılının Kasım ayından itibaren kullanılmadığını, taşıtın halen TBMM resmi taşıt otoparkında bulunduğunu belirtmişti.

Erdoğan’a hediye edilen diğer araçların Milli Emlak kanalıyla bir bir düşük fiyata satılması üzerine CHP’li Tanal, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında dilekçeyle Meclis Başkanlığı’na başvurarak, 2015 yılında kurum envanterine kaydedilen 06 AN 6445 plakalı limuzinin satılıp satılmadığını sordu. Tanal ayrıca halkın oylarıyla seçilmiş bir parlamento üyesi olarak söz konusu aracı tutulduğu yerde görmek istediğini belirtti.

'KAPSAM DIŞINDA' YANITI

Ancak bu sefer limuzinin akıbetine ilişkin Tanal’ın soruları yanıtsız kaldı, talebi geri çevrildi.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu imzasıyla Tanal’a gönderilen cevabi yazıda, Meclis envanterine kayıtlı limuzin hakkında talep edilen bilgilerin, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun “Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır” hükmünü içeren 25’inci maddesi kapsamına girdiği savunuldu.







