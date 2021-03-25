Cinsel saldırıyı, 'Bana gülümsüyordu' diyerek savunan erkeğin cezası düşürüldü, yurt dışı yasağı ile tutuksuz yargılanmasına devam edildi
Antalya'da Norveçli turiste 'cinsel saldırı'dan yargılanan İ.E.'ye yurt dışı yasağı verilerek tahliye edilmişti. Cinsel saldırı sanığının cezası 12 yıldan 9 yıla düşürülerek yurt dışı yasağının sürdürülmesine karar verildi. İlk duruşmada, sanık ile mahkeme başkanı arasındaki diyalog gündem olmuştu. Cinsel saldırı sanığı savunmasında, “Bana gülümsüyordu. Ben de ilişkiye girmek istediğini düşündüm" sözlerine mahkeme başkanı, “Sen her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun? Demek ki sana gülümsememek gerek" diyerek tepki göstermişti.
Cinsel saldırı, 17 Mayıs 2019'da Kemer'de meydana geldi. İnşaat demircisi İ.E., gece kulübünde tanıştığı Norveçli turist T.G.S.'ye (50) parkta cinsel saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen erkeği kalabalıktan kurtarıp gözaltına aldı. İ.E., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'cinsel saldırı' suçundan dava açılan İ.E., ilerleyen duruşmalarda yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye oldu.
CEAZSI 12 YILDAN 9 YILA DÜŞÜRÜLDÜ
Tutuksuz sanık İ.E., dokuzuncu kez avukatıyla birlikte hâkim karşısına çıktı. Son savunmasında, “İlk başta her şey normaldi. Daha sonra nasıl böyle bir iftiraya uğradım. Anlamadım. Ben bir şey yapmadım. Takdir mahkemenizindir" dedi. Sanığa nitelikli cinsel istismara teşebbüs suçundan önce 12 yıl hapis cezası veren heyet, ardından cezayı 9 yıla düşürdü. Heyet, hüküm onanana kadar yurt dışına çıkış yasağının sürmesine karar verdi.
"BANA GÜLÜMSÜYORDU" SAVUNMASI
İ.E. ile mahkeme başkanı arasında ilk duruşmada geçen diyaloglar gündem olmuştu. İ.E., mahkeme başkanının “Senin amacın neydi" sorusuna “Benim amacım kadınla kendi rızasıyla ilişkiye girmekti" yanıtını verdi. Sanık, “Kadının seninle ilişkiye girmek istediğini nereden anladın?" şeklindeki soruya ise “Gece kulübünde bize tercümanlık yapan bir kişi, kadının benden hoşlandığını söylemişti. Bana gece kulübünde sürekli bakıyor ve gülümsüyordu. Ben de ilişkiye girmek istediğini düşündüm" karşılığını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Sen her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun? Demek ki sana gülümsememek gerekiyor" diyerek sanığa tepki göstermişti.
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