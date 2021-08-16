Çocuk gürültüsü iki aileyi birbirine düşürdü: 1 ölü
İstanbul Pendik’te sokakta oyun oynayan çocukların gürültüsünden dolayı iki aile birbirine girdi. 1 kişi öldü. İşte ayrıntılar...
Olay, 14 ağustos Cumartesi günü Pendik Çamçeşme Mahallesinde meydana geldi. 2 Ağustos Pazartesi günü, iddiaya göre; mahalle sakinlerinin çocukları sokakta oyun oynarken Murat Ü.’nün oğlu gürültü yapması neticesinde iki aile arasında sözlü tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Arif S. isimli şahıs Murat Ü.’ye bıçak çekerek yaralamaya çalıştı. Olaydan bir gün sonra ise Murat Ü. , baba ve oğul olan Abdulkadir S. ve Arif S.’nin aracına kurşun yağdırdı. Bu durumundan dolayı kin tutan baba ve oğul 14 Ağustos Cumartesi günü saat 19.20 sıralarında pompalı tüfek ile Murat Ü.’yü öldürdü.
ŞEHİR DIŞINDA YAKALANDILAR
Baba ve Oğul olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüpü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kullandıkları aracı tespit ederek şahısların izini sürdü. Kocaeli’ne kaçtıkları tespit edilen şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edildiler
Gözaltına alınan Abdulkadir S.’nin 5 suç kaydı, oğlu Arif S.’nin ise 15 adet suç kaydı olduğu tespit edilirken Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.
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