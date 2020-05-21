Çocuklar dert yandı: ‘Derse 8 kişi giriyor onlar da anlamıyor’

21 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, dün ikinci kez 11.00- 15.00 arasında sokağa çıktı. İstanbul’da, kentin sınırlı sayıdaki yeşil alanlarından Maçka Parkı’na gelen aileler, alışveriş merkezlerinin kapatılıp sahil kenarlarının halka açılmasını istedi.

İki çocuğunu parka getiren Pınar Zamoğlu, “Teknoloji iyi, ama çocuklarda bağımlılık halini alıyor ve aileden uzaklaşmalarına sebep olabiliyor. Apartmanlarda yaşayan çocukların nefes alacakları iki yer var. Biri pencere, biri de balkon” diye konuştu.

‘DENİZE GİRMEMİZE İZİN VERİN’

Deniz girmeyi çok özlediğini söyleyen 10 yaşındaki üçüz kardeşler, “Gece heyecandan uyuyamadık. Okul gitmeyi çok özledik. Bu şekilde dersleri anlamıyoruz. Ortaokula eksik bilgilerle geçtimiz için çok endişeliyiz. Bazı arkadaşlarımızın interneti olmadığı için derse giremiyor. Sınıf 29 kişi, derse 8 kişi giriyor. Zaten 8 kişi de dersi anlamıyor. Çünkü ya ses ya da görüntü yok. Bilgisayarın ekranına bakmaktan gözlerimiz bozuldu. Alışveriş merkezlerini kapatıp denize girmemize izin vermelerini istiyoruz”dedi.

EKRAN KÖLELERİ

Parkta oğluyla futbol oynayan Turgay Şengül ise “Oğlum, derslerin dışında kalan boş vakitlerde de telefon ya da bigisayar oyunlarıyla oyalanıyor. Koridorda top oynayarak oğlumu ekran köleliğinden kurtarmaya çalışıyorum. Keşke sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde çocuklar sokağa çıksa” dedi.