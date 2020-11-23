Çöküşün eşiğinde, ünlü Porto Riko uzay teleskopu kapanacak

23 Kasım 2020 Pazartesi, 10:20

Teleskop, 1960'larda, Savunma Bakanlığı'nın bütçesiyle inşa edildi. On yıllar boyunca kasırgalara, sonsuz neme ve yakın zamanda meydana gelen güçlü depremlere dayandı.

Gözlemevi, dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları ve gökbilimciler tarafından on yıllardır uzak gezegenleri analiz etmek, potansiyel olarak tehlikeli asteroitler bulmak ve dünya dışı yaşamın izlerini aramak için kullanılıyordu.

Dünyanın en büyüklerinden biri olan gözlemevindeki operasyonlar, destekleyici kablolarından birinin yuvasından çıkması sonucu oluşan hasarda zarar görmüş ve Ağustos ayında çalışmalar durdurulmuştu.

Bu ayın başlarında başka bir kablo kopması üzerine, mühendisler sakat yapıyı korumak için bir plan yaparken çanakta yeni bir delik açıldı ve diğer kablolara da zarar verdi.

NSF Matematik ve Fizik Bilimleri Müdürlüğü müdür yardımcısı Sean Jones Perşembe günü yaptığı açıklamada, "NSF, 305 metrelik teleskobun bu son hasarının, çalışma ekiplerinin ve personelin hayatlarını ve güvenliğini riske atmadan ele alınamayacağı sonucuna vardı" dedi.

Jones, "NSF, 305 metrelik teleskopun kontrollü olarak hizmet dışı bırakılması için planlama sürecini başlatmaya karar verdi" dedi.

NSF sözcüsü, mühendislerin henüz ilk kablonun arızasının nedenini belirleyemediklerini söyledi.