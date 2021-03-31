Covid-19 sebebiyle kaybedilen hekim ve sağlık çalışanları yarın anılacak

31 Mart 2021 Çarşamba, 10:53

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Covid-19 salgınında aktif hekimlik yaparken hastalığa yakalanan ve tedavi sürecinde yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun pandemiyle mücadele eden tüm hekim ve sağlık çalışanları için bir simge isim haline geldiği anımsatılarak "26-27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen Türk Tabipleri Birliği 72. Büyük Kongresi’nde, Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun hayatını kaybettiği gün olan 1 Nisan’ın Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz hekim ve sağlık çalışanlarını anma günü olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu saygı duruşu ve anma etkinlikleriyle; yitirdiğimiz meslektaşlarımızı ve onların hayatları pahasına şifa dağıtma çabasını hiçbir zaman unutmayacağımızı bir kez daha ifade etmiş olacağız" denildi.

SAYGI DURUŞU VE ANMA ETKİNLİKLERİ

TTB'nin çağrısıyla özel ve kamuda, tüm sağlık kurumlarında 1 Nisan günü saat 12.30’da yaşamını yitiren hekimler ve sağlık çalışanları için saygı duruşu ve anma etkinliklerinin gerçekleşeceği anımsatılan açıklamada "İstanbul’daki merkezi etkinlik ise aynı gün 12.30’da İstanbul Tıp Fakültesi önünde yapılacaktır. Pandemi sürecinde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını sevgi, özlem ve minnetle anıyor, etkinliklere katılımınızı bekliyoruz" çağrısı yapıldı.