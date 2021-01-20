Covid tablosunun arkasındaki isim belli oldu

Dünya gazetesinden yazar Handan Sema Ceylan, Sağlık Bakanlığı’nın her akşam açıkladığı Covid-19 tablosunun arkasındaki girişimi kaleme aldı.

Ceylan, o tablonun mimarının ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren ve 200 terabaytın üzerinde bilgiyi işleyebilen Turboard olduğunu belirtti.

Turboard Kurucu Ortağı Yasemin Şahin, ile görüşen Ceylan, yazısında bu girişimi şu şekilde anlattı:

"Turboard Kurucu Ortağı Yasemin Şahin, 2004 yılında henüz ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyken bu firmasının temellerini atmış. Şahin, 'Biz girişimciliğin gençler arasında moda olmadığı start-up isminin kullanılmadığı bir dönemde işe başladık' diyor.

"Şahin, ABD’de farmasötik sektörde ilaç geliştirmek için kullanılacak verilerin sadeleştirilerek görselleştirilmesi ile ilgili ilk projeyi nasıl aldıklarını şöyle anlatıyor:

"PharmaCircle; farmasötik bilgi, ilaç, gelişmekte olan ilaç, ilaç teknolojisi, ilaçlara ilişkin finansal bilgi, üretici firmalar, ilaç ve teknolojileri ile ilgili ana başlıklara sahip bir yapı. PharmaCircle bizim ürettiğimiz iş zekası ile güncel veriyi en kısa zamanda veritabanına ekleyip, kullanıcıların çok farklı raporlama seçenekleri ile istedikleri formatta bilgiye ulaşabilmelerini sağladı. Ve biz e-Kalite şirketini kurarak ilk ihracatımızı ABD’ye gerçekleştirmiş olduk. Şu anda da, dev ilaç firmalarının yüzde 79’u PharmaCircle içinde çalışan Turboard ile ilaç dünyasını analiz ediyor. Normalde şirketler kurulur, gelişir ve belli bir zaman sonra ihracat yapmaya başlar. Oysa biz ihracatla kurulduk."

"Turboard 2.6 trilyon satırdan fazla veriyle çalışabiliyor. 200 terabaytın üzerinde büyük veriye bağlanarak özellikle Sağlık Bakanlığı gibi müşterilerimize büyük veri hizmeti sunabiliyoruz. Önemli bir miktarı ABD’de olmak üzere, dünya genelinde yaklaşık 300 bin kullanıcımız var. Girdiğimiz her yerde adımızı gider değil gelir hanesine yazdıran bir uygulamayız. İhracat için de önemli çalışmalar yaptık. Hangi ülkenin neleri ithal ettiğini gösteren ekranımızla TİM, ihracatçılara önemli bir kapı açıyor. Aktifbank ihracatçıların Afrika’da etkinliklerini artırması için ‘Africa Business Platform’u hazırlattı. İhracatçıların böylece önünü açıyorlar. "Sağlık Bakanlığı’nda tüm sağlık tesislerinden akan canlı veri, Turboard ile büyük veri ekosisteminde anlık olarak izlenebiliyor. Bu sayede tüm Türkiye’nin sağlık sistemine bağlanarak elde ettiğimiz verilerle oluşturduğumuz ekranlarla veri güdümlü karar almalarını sağlıyoruz. Büyük bir çoğunluğu mühendis olmak üzere 100’ü aşkın çalışanımızla TÜİK, TİM, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kariyer.net gibi daha birçok müşterilerimize de ihtiyaç ve talepleriyle uyumlu çözümler sunuyoruz."

"Şu anda Türkiye’de 250 binden fazla tekil kullanıcımız var ve her geçen gün artıyor. Bizim ana amacımız iş zekâsı anlamında tüm dünyanın tanıdığı üç yazılımdan biri olmak. Diğer taraftan yerli bir yazılım firması olarak, iş zekası alanında ülkemizde yabancı firmaların hakimiyetinden rahatsızlık duyuyoruz. Çünkü, biz yerli ve milli bir yazılımız ve rakip firmalardan bir eksiğimiz yok, fazlamız var. Gerçi bu anlamda son birkaç yılda hem kullanıcı sayısı hem de kullanım alanlarında rakiplerimizi geride bıraktık diyebiliriz. "