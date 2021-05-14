Cumhuriyet Cumartesi yarın sizlerle
Tam kısıtlama uygulamasının uygulandığı Cumartesi günü de, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumartesi ekine ulaşabileceksiniz. Cumhuriyet Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi bugün da gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde. "Her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet..."
Koronavirüs ile mücadelede 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma uygulamasında Cumhuriyet'e, ulaşabileceksiniz.
Gazete bayileri, zincir marketler, marketler, bakkallar ve gazete satan fırınlar, tam kapanma boyunca saat 10.00 ve 17.00 arasında açık olacak.
Bu hafta Cumhuriyet Cumartesi'nde:
- Japonların uzun ve mutlu yaşama sırrı İkigai'nin kitabını yazan Francesc Miralles, Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu: Hayatınız anlamlıysa uzun yaşarsınız
- 'Yeşilçam' dizisinin oyuncusu Yetkin Dikinciler: Muhterislerin en büyük özelliği kendilerini bile başarmak istedikleri şey için çöpe atabilecekleri, feda edebilecekleri gerçeği.
- Müzeler Günü öncesi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ile buluştuk: Pandemide 1 milyon kişiyi sanatla buluşturduk.
- Taylan Kümeli yazdı: Aralıklı orucun yan etkileri var mı?
- Tatil mevsimi geldi, plajın en havalısı olmaya hazır mısınız?
- Seyahat, astroloji, psikoloji, teknoloji, bu senin hakkın, sinema, televizyon ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun.
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