Davutoğlu'ndan bir ilk! Erdoğan'a 'davet edemiyoruz' mektubu
Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresini 1 Kasım Pazar günü yapacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, koronavirüs dönemine rastladığı için sağlıklarını tehlikeye atmamak için kongreye çağıramadıklarını belirttiği birer mektubu parti liderlerine gönderdi. Davutoğlu, bu mektuplardan birisini de yıllarca siyaset yaptığı ve birlikte çalıştığı AKP’nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da gönderdi.
Türkiye genelinde örgütlenmesini tamamlayan Gelecek Partisi, 1 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da ANFA Fuar Merkezinde 1. Olağan Kongresini yapacak. Pandemi nedeniyle covid-19 önlemlerinin alındığı kongre için alışık olunmayan bir biçimde “davet edilmeme” gerekçelerinin açıklandığı mektuplar da parti liderlerine gönderildi.
ERDOĞAN’A GİDEN YAZI
Davutoğlu’nun imzasıyla gönderilen mektuplardan birisi de yıllarca içerisinde siyaset yaptığı AKP Genel Merkezine gönderildi. Davutoğlu’nun, AKP Genel Başkanı Erdoğan’a hitaben gönderdiği mektup şöyle:
"Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı
İnsanı ve onurunu varoluşumuzun temeli gören partimiz, kurulduktan kısa bir süre sonra
teşkilatlanmasını tamamlamış, ilçe ve il kongrelerinde yeterli sayıya ulaşıp olağan büyük kongresini yapmaya hak kazanmıştır.
1 Kasım 2020 tarihinde ANFA Fuar Merkezi/Ankara’da 1. Olağan Kongremizi yapacağız. Demokratik siyasi geleneğimiz ve inancımız çerçevesinde tüm siyasi parti liderlerini kongremize davet etmek ve aramızda görmek bizi mutlu ederdi. Ancak; ülkemizi de etkileyen küresel salgın şartları ve bu salgının gerektirdiği önlemleri alma zaruriyeti ile sizlerin sağlığını tehlikeye atmamak adına kongremize davet edemeyeceğimizi üzülerek bildirmek isterim.
Sağlıklı ve hayatın normale döndüğü günlerde yeniden bir arada olmayı arzu ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum."
DAVET “EDİLEMEME” YAZILARI KİMLERE GİTTİ
Kongreye davet edilememenin gerekçelerinin açıklandığı söz konusu mektubun gönderildiği siyasi partilerin listesi şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi- Recep Tayyip Erdoğan
Cumhuriyet Halk Partisi- Kemal Kılıçdaroğlu
Milliyetçi Hareket Partisi- Devlet Bahçeli
Halkların Demokratik Partisi- Mithat Sancar / Pervin Buldan
İYİ Parti- Meral Akşener
Saadet Partisi- Temel Karamollaoğlu
DEVA Partisi- Ali Babacan
Demokrat Parti- Gültekin Uysal
Hür Dava Partisi- İshak Sağlam
Anavatan Partisi- İbrahim Çelebi
Yeniden Refah Partisi- Fatih Erbakan
Demokratik Sol Parti- Önder Aksakal
Bağımsız Türkiye Partisi
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