Davutoğlu, AKP'nin son oy oranını açıkladı

29 Ekim 2020 Perşembe, 10:22

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV'nin Özel Yayın'ında Elif Doğan Şentürk ve Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. AKP'nin son oyunu açıklayan Davutoğlu, "Ak Parti'den kaçan oylar ki şu an yüzde 15, 16 civarındadır. 49,5'dan 34'lere düştü. Bahçeli, yeni partilerin çıkmasından, özellikle de Gelecek Partisi'nden rahatsız. Bugün askıda ekmeğin bir sorumlusu Erdoğan ise ikinci sorumlusu Bahçeli'dir" dedi.