DEVA Partisi'nden Koca'ya sert tepki!
Deva Partisi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, belirti göstermeyen ancak testi pozitif çıkan Covid-19 vakalarının, günlük açıklanan tabloda paylaşılmadığını açıklamasına tepki gösterdi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “Bu açıklamadan sonra yoğun bakım doluluk oranları ile vefat edenlerin sayısına inanabilir miyiz?” denildi.
Deva Partisi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, belirti göstermeyen ancak testi pozitif çıkan covid-19 vakalarının, günlük açıklanan tabloda paylaşılmadığını açıklamasına tepki gösterdi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “Bu açıklamadan sonra yoğun bakım doluluk oranları ile vefat edenlerin sayısına inanabilir miyiz?” denildi.
Partinin twitter hesabından şu paylaşım yapıldı:
“İktidar hasta ile vaka sayısında ayrım yaptığını itiraf ederek hem süreci yönetemediklerini hem de herkesin canını hiçe saydığını ilan etmiştir. Bu açıklamadan sonra yoğun bakım doluluk oranları ile vefat edenlerin sayısına inanabilir miyiz?”
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