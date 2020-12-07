DEVA'lı isimden iktidara: Fabrikanın kapılarını açın

07 Aralık 2020 Pazartesi, 12:19

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kurulu Tank Palet Fabrikası'nın Katar ortaklı BMC'ye devriyle ilgili tartışmalara ilişkin DEVA Partisi'nden dikkat çeken bir çağrı geldi.

DEVA Partisi'nin kurucu isimlerinden, emekli asker ve güvenlik analisti Metin Gürcan, Hükümet'e fabrikanın kapılarının medyaya açılması çağrısı yaptı.

Gürcan, Twitter hesabından "Arifiye Tank Fabrikası tartışmalarında aslında iktidarın yapacağı çok basit: Açarsın fabrikanın kapılarını şeffafça medyaya. İsteyen herkes dolaşır ve 2 senede (yapılmışsa) yapılanları görür.." diye yazdı.

Gürcan, "Ama bu kadar tantanaya rağmen bu hala yapılamıyorsa demek ki ortada sorun var..." dedi.



