Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Osman Kavala çağrısına yanıt

ABD'nin Osman Kavala çıkışına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" denildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2021 Perşembe, 12:05
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Osman Kavala’yı serbest bırakma çağrısını yineleyen ABD Dışişleri Bakanlığı'na Ankara'dan yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" açıklaması yaptı.

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