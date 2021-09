Disney, 2021 filmlerinin vizyon planını açıkladı

13 Eylül 2021 Pazartesi, 10:06

Disney, vizyona girmesi planlanan birçok filminin vizyon planını açıkladı. Cuma günü yapılan açıklamada, 2021 filmleri "Eternals", "The Last Duel", "West Side Story", "Ron's Gone Wrong" ve "The King's Man", dijital platformlarda yayınlanmadan önce 45 gün sinema gösterimi yapacak.

Animasyonlu müzikal "Encanto" ise, Disney Plus'a gelmeden önce 24 Kasım'dan itibaren 30 gün boyunca sinemalarda gösterilecek.

Beyazperde'nin haberine göre, Marvel filmi "Eternals", sadece 5 Kasım'da sinemalarda gösterime girecek.

Animasyon "Encanto"nun 30 günlük sinema gösterim kararı ise filmi Noel tatili için doğrudan Disney Plus'ta izleyicilere sunmadan önce Disney'e Şükran Günü tatili boyunca gişe hasılatını aralık ayına çekme fırsatı verecek.

Disney'in 20th Century Studios listesindeki filmlerden "The Last Duel" 15 Ekim'de, "Ron's Gone Wrong" 22 Ekim'de, "West Side Story" 10 Aralık'ta ve "The King's Man" 22 Aralık'ta vizyona girecek.