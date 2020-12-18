Diyanet'in Cuma hutbesi: Bize yakışan orta yolu izlemektir
Diyanet İşleri Başkanlığının bu haftaki Cuma hutbesinde, "Mümin her işinde mutedildir" denildi, "orta yolu izleme" tavsiyesi yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığının 18 Aralık tarihli Cuma hutbesinde "orta yol" tavsiyesi yapıldı.
81 ildeki camilerde okunmak üzere yazılan hutbede konu başlığı "Mümin Her İşinde Mutedildir" oldu.
"Orta yolu tutun!" şeklindeki hadise atıf yapılan hutbede "Alışverişte, eğlencede, yeme içmede, giyim-kuşamda, konuşmada ve yazmada, hatta dini konularda aşırı uçlara savrulmak, insana da topluma da zarar verecektir." denildi.
"Müminler olarak bize yakışan, Rabbimizin kâinatın her zerresine işlediği muhteşem dengeyi hayatımıza taşımaktır. İfrat ve tefrite kaçmadan orta yolu izlemektir." öğütleri verilen hutbe, "Ne mutlu, Rabbimizin emrettiği gibi mutedil bir hayat sürenlere! Aşırılıklardan uzak durup istikametini muhafaza edenlere!" ifadeleriyle tamamlandı.
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