Dikkat çeken Marmara uyarısı: Denize girmek bir an önce yasaklanmalı

11 Haziran 2021 Cuma, 10:20

Muharrem Sarıkaya, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin olarak, Hacettepe Üniversitesi’nde Çevre Sağlığı Bilim Dalı uzmanlarından Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Yavuz, Sarıkaya ile yaptığı görüşmede Marmara için yapılan araştırmada koleraya yol açan bakteri miktarının oldukça yüksek seviyeye ulaştığını ve denize bir an önce girilmesinin yasaklanması gerektiğini söyledi.

Sarıkaya, "denize çıkma yasağı" başlıklı yazısında"Nasıl ki Koronavirüs döneminde sokağa çıkma yasağı ile salgının insan sağlığı üzerindeki etkisinin azaltılması yoluna gidildiyse Marmara Denizi için de bugünden, hem de vakit geçirmeden 'denize girme yasağı' uygulanmalı… Başlıkta bilinçli olarak 'denize çıkma yasağı' cümlesini kurdum, çünkü balık da avlanmamalı… Marmara’ya girip çıkan tüm deniz araçları eğer müsilaj yığını ile karşılaştı veya içinden geçtiyse sağlam bir şekilde faj diye bilinen müsilajı yiyen virüs ile yıkanmalı. İlk kez 1729’da Adriyatik Denizi’nde rastlanılan ve 1987’den bu yana da Doğu Akdeniz’i etkisi altına alan deniz salyası aslında kirliliğin nasıl yayıldığını göstermeye yeter…" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz ile yaptığı görüşmeyi aktaran Sarıkaya, şöyle devam etti:

"'İklim değişikliği ciddi oranda artmasına neden oldu' dedi. Son 30 yılda deniz salyasının artışının çarpan şeklinde yükseldiğini belirten Doç. Dr. Yavuz, Bengaldeş’te, Bengal Körfezi’nde son dönem yaşanan gelişmeye dikkat çekti. Bu bölgede müsilaj ile birlikte kolera vakasının patladığını belirtti ve Marmara için yapılan araştırmada da koleraya yol açan bakteri miktarının oldukça yüksek bir rakama ulaştığına vurgu yaptı. Dolayısıyla daha biri bitmeyen salgına bir de kolera eklenirse varın durumu siz anlayın. O nedenle Marmara’da denize girmenin bir an önce yasaklanması taraftarı."