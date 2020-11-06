Dolar ve Avro'da son durum: Avro tarihi zirvesini yeniledi
İstanbul serbest piyasada dolar 8,4260 liradan, Avro 9,9520 liradan güne başladı. Saat 12.30 sıralarında 10.07'ye yükseldi. Dolar ise 8.51 oldu. 16.20'de dolar, Avro tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Avro 10.17, dolar 8.56 oldu.
Serbest piyasada 8,4240 liradan alınan dolar, 8,4260 liradan satılıyor. 9,9500 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,9520 lira olarak belirlendi.
Saat 12.30 sıralarında 10.07'ye yükseldi. Dolar ise 8.51 oldu.
16.20'de dolar, Avro tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Avro 10.17, dolar 8.56 oldu.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4510 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,9950 lira olmuştu.
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