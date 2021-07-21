Dubai kendi yapay yağmurunu üretti: Bulutlara elektrik verildi

Sıcaklıkların 50 dereceye kadar çıktığı, dünyanın en sıcak kenti Dubai'de dronelar ile yapay yağmur yağdırıldı. 'Bulut tohumlama' olarak bilinen yöntem, dronelarla verilen elektrik ile çalışıyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:13
Dubai kendi yapay yağmurunu üretti: Bulutlara elektrik verildi
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Dünyanın en kurak 10 ülkesi arasında bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yapay yağmur üretildi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre yağmur, dronelar ile bulutlara elektro şok verilerek oluşturuldu. 

Meteoroloji Merkezi tarafından yayımlanan videoda, teknolojinin uygulandığı bölgenin yoğun yağış aldığı ve karayolundaki araçların önlerini görmekte zorlandığı görüldü. 

YÖNTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR? 

'Bulut tohumlama' olarak bilinen yöntem, dronelarla verilen elektriğin sonucunda bulutlardaki su damlacıklarının birleşerek yağış oluşturmasını sağlıyor. 

Çalışmanın yürütücülerinden Profesör Maarten Ambaum, yapay yağmur teknolojisine ilişkin bilgi vererek, "Damlalar birleşip yeterince büyük olduklarına yağmur olarak düşerler" dedi. 

Bulutları tetikleyerek sağanak yağış oluşturmanın amaçlandığı çalışma, İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden uzmanlarla işbirliği ile yürütülüyor. BAE'nin 'bulut operasyonları', 2017'de başlayan ve ülkede yağmur üretmek için devam eden 15 milyon dolarlık bir projenin parçası. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), yılda ortalama sadece 78 milimetre yağış aldığı biliniyor.

'BULUT TOHUMLAMA' NEDİR?

Bulut Tohumlama, yağış miktarı ve türünü değiştirmek için bulutların içine başta gümüş iyodür olmak üzere çeşitli kimyasal maddeler serpiştirerek bulutlarda meydana gelen fiziksel süreçleri etkileme için kullanılan bir hava modifikasyonu yöntemidir. 

Çin de, "iklimin kontrolü" için "bulut tohumlama" denen yöntemi kullanıyor. Bulutlara gümüş iyodid denen bir madde serpiştiriliyor ve bunun yağmuru tetiklemesi umuluyor.

Bulut tohumlama yağışları artırmak için kullanıldığı gibi,  havadaki sisi dağıtmak için de kullanılabilir.  Her ne kadar yağışları artırmak için kullanılsa da, istenen sonuç alınamayıp ters etki de edebilir.
 
İlk uygulamalar 1940'lı yıllarda başlamış olup Vincent Schaefer ve Irving Langmuir'in uçaktan, ezilmiş kuru buz (katı karbondioksit) parçacıkları atmalarıdır.  Bu parçacıklar, havayı damlalar oluşuncaya kadar soğutur ve bu damlalar -40 derece sıcaklığın altına geldiğinde donar. Donma ile oluşan bu buz kristalleri birikerek yağış olana kadar büyür.  Kurşun iyodür ve bakır sülfürün de etkili olduğu bu yöntemde en çok kullanılan madde gümüş iyodürdür. 

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