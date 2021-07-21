Dubai kendi yapay yağmurunu üretti: Bulutlara elektrik verildi
Sıcaklıkların 50 dereceye kadar çıktığı, dünyanın en sıcak kenti Dubai'de dronelar ile yapay yağmur yağdırıldı. 'Bulut tohumlama' olarak bilinen yöntem, dronelarla verilen elektrik ile çalışıyor.
Dünyanın en kurak 10 ülkesi arasında bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yapay yağmur üretildi.
Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre yağmur, dronelar ile bulutlara elektro şok verilerek oluşturuldu.
Meteoroloji Merkezi tarafından yayımlanan videoda, teknolojinin uygulandığı bölgenin yoğun yağış aldığı ve karayolundaki araçların önlerini görmekte zorlandığı görüldü.
YÖNTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?
'Bulut tohumlama' olarak bilinen yöntem, dronelarla verilen elektriğin sonucunda bulutlardaki su damlacıklarının birleşerek yağış oluşturmasını sağlıyor.
Çalışmanın yürütücülerinden Profesör Maarten Ambaum, yapay yağmur teknolojisine ilişkin bilgi vererek, "Damlalar birleşip yeterince büyük olduklarına yağmur olarak düşerler" dedi.
Bulutları tetikleyerek sağanak yağış oluşturmanın amaçlandığı çalışma, İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden uzmanlarla işbirliği ile yürütülüyor. BAE'nin 'bulut operasyonları', 2017'de başlayan ve ülkede yağmur üretmek için devam eden 15 milyon dolarlık bir projenin parçası. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), yılda ortalama sadece 78 milimetre yağış aldığı biliniyor.
'BULUT TOHUMLAMA' NEDİR?
Bulut Tohumlama, yağış miktarı ve türünü değiştirmek için bulutların içine başta gümüş iyodür olmak üzere çeşitli kimyasal maddeler serpiştirerek bulutlarda meydana gelen fiziksel süreçleri etkileme için kullanılan bir hava modifikasyonu yöntemidir.
Çin de, "iklimin kontrolü" için "bulut tohumlama" denen yöntemi kullanıyor. Bulutlara gümüş iyodid denen bir madde serpiştiriliyor ve bunun yağmuru tetiklemesi umuluyor.
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