Elon Musk: 'Mars'a açılan geçit' Teksas'ın güneyinde

12 Aralık 2020 Cumartesi, 08:40

Çarşamba günü gerçekleştirilen alt yörünge uçuşu testinde Starship SN8 prototipi üç raptor roketi kullanılarak 12,5 km havaya fırlatılmış, ardından karmaşık bir iniş takla manevrası gerçekleştirmişti.

Uzay aracı inişi gerçekleştiremedi ve yere çakılarak bir alev topuna dönüştü fakat yine de test, Mars'a seyahat edebilecek bir roket gemisi üretme yolunda ulaştığı aşama sebebiyle başarı olarak görüldü.

Testin ardından tweet atan Musk, şöyle dedi:

"Başarılı bir kalkış, basınç tanklarına geçiş ve iniş noktasına yönelik hassas flap kontrolü.

İniş yanması sırasında yakıt basınç tankındaki basınç düşüktü, bu da iniş hızının yüksek olmasına sebep oldu... Ama ihtiyacımız olan bütün verilere ulaştık! Tebrikler SpaceX ekibi, işte bu!"

Testten önce Musk testin muhtemelen başarısız olacağını öngörmüş ama yeni nesil uzay aracının geliştirilmesini hızlandırmak için devam etmişti.

Musk, Starship'in gelecekteki versiyonlarının muhtemelen 2024 gibi erken bir tarihte Mars'a en fazla yüz kişi taşıyabileceğini söyledi.

Starship SN8'in, SpaceX'in Teksas'taki Boca Chica tesisinde yer alan fırlatma rampasından başarıyla kalkmasının ardından Musk "Mars, işte biz geliyoruz!" diye tweet atarak, "Desteğiniz için teşekkürler, Güney Teksas! Bu, Mars'a açılan geçit" notunu paylaşmıştı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Musk'ın bu sözleri, çarşamba günü ABD uzay ajansının insanları aya gönderme yönündeki son çabalarını özetleyen, NASA'nın baş bilim insanı Renee Weber'in sözlerini yansıttı.

NASA'nın Artemis programı, aya çıkacak ilk kadınla sıradaki erkeği 2024'te aya çıkarmayı hedefliyor.

Dr. Weber, Artemis'in "Güneş Sistemi'nin geri kalanına açılan bir geçit olarak Ay'dan bir şeyler öğrenmemize yardım edeceğini" söylemişti.

SpaceX, Musk'ın insanlığı gerçekten uzay yolculuğu yapan bir medeniyete dönüştürme tutkusu doğrultusunda, hem Ay'da hem de Mars'ta mevcudiyet oluşturmayı planlıyor.

Bu yıl içinde Musk, SpaceX personeline bu arzusunu gerçeğe dönüştürmek için Starship'in geliştirilmesine öncelik verilmesi talimatını vermişti. Çalışanlara yazdığı bir mektupta, ilerlemeyi hızlandırmaları için onları Boca Chica tesisinde olabildiğince fazla zaman geçirmeye teşvik etmişti.

Wall Street Journal'a bu hafta verdiği röportajda Musk, gelecekteki Starship fırlatmalarının gerçekleşeceği Teksas'a taşınmak için Kaliforniya'dan ayrıldığını açıklamıştı.