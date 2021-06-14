Emin Alper yeni filminin çekimlerine temmuzda başlıyor

14 Haziran 2021 Pazartesi, 13:48

Fotoğraf: Muhsin Akgün

“Tepenin Ardı”, “Abluka” ve “Kız Kardeşler” ile ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödüllerle dönen Emin Alper’in yeni filmi “Balkaya”nın hazırlıkları başladı. Emin Alper’in yazıp yönettiği dördüncü uzun metraj projesinin çekimleri temmuz ayında, ağırlıklı olarak Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yapılacak.

Politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını taşıyan film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Balkaya kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.

Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un başrollerinde yer aldığı ‘Balkaya’da, onlara Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci ve Nizam Namidar eşlik ediyor. Filmin yapımcılığını Nadir Öperli, görüntü yönetmenliğini Christos Karamanis, yapım tasarımını ise Nadide Argun van Uden üstleniyor.

FİLMİN KONUSU

Emre, Balkaya kasabasına yeni tayin olmuş çiçeği burnunda bir savcıdır. Kendisini bekleyen işlere büyük bir ciddiyetle sarılan Emre başta belediye başkanı Selim Bey olmak üzere, kasaba eşrafı tarafından büyük bir saygıyla karşılanmıştır. Ancak bütün bu hoş karşılanmaya rağmen ilk günden itibaren birtakım gariplikler ve gerginlikler yaşanır. Kasabada ciddi bir su sorunu vardır. Sualtı mağaralarından gelen yer altı suyunun kullanılması çevre kurulları ve mahkemelerce yasaklanmıştır. Selim’in belediye başkanı olarak en büyük projesi bu meseleyi çözmek ve modern borularla yer altı sularını kasabaya bağlamaktır. Susuzluktan kırılan kasaba bu projenin hayata geçmesini beklemektedir. Fakat kasabada Selim’e karşı ciddi bir muhalefet de vardır. Bu muhalefetin öncüsü, yerel gazetenin sahibi Murat’tır. Emre, Murat’ın kendisini belediye başkanına karşı kışkırtma çabalarına temkinli yaklaşır. Nitekim birkaç hafta içinde yerel seçimler yapılacaktır ve Emre bu seçimlerde herhangi bir tarafın yanında görünmek istememektedir. Emre, siyasi çekişmelerde taraf olmak istemese de ona karşı yükselen homurtular, onu yavaş yavaş Murat'la ittifak yapmaya zorlar ve genç savcı kısa süre sonra kısır bir döngü içinde sıkışıp kalır.