Enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü!

İzmir'deki Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartman'ında kurtarma ekiplerinin çalışmaları sırasında üzerlerinde oldukları beton blokta göçük oluştu, 3 kişi boşluğa düştü.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2020 Pazar, 12:42
Enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü!
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Çalışmaların devam ettiği Rıza Bey Apartman'ında ekipten 3 kişi, üzerlerinde olduğu beton blokta oluşan göçük nedeniyle boşluğa düştü.

Hemen arkadaşlarının yardım ettiği 3 personel, düştükleri yerden çıkarıldı. O anlara ait videoda düşen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.


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