Enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü!

01 Kasım 2020 Pazar, 12:42

Çalışmaların devam ettiği Rıza Bey Apartman'ında ekipten 3 kişi, üzerlerinde olduğu beton blokta oluşan göçük nedeniyle boşluğa düştü.

Hemen arkadaşlarının yardım ettiği 3 personel, düştükleri yerden çıkarıldı. O anlara ait videoda düşen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.