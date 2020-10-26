Erdoğan Akşener'i nasıl hedef almıştı?

26 Ekim 2020 Pazartesi, 10:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti'ye kuruluşunun 3. yıl dönümünü nedeniyle kutlama mesajı göndermesi ittifak tartışmalarını daha da alevlendirdi

Parti yönetimi ile ayrılığa düşen ve istifa edeceği iddiaları sıkça dile getirilen İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Erdoğan'ın mesajı için "Her satırı üzerinde adeta birlikte çalışılmış. Zaman çok hızlı işliyor. Ve haklılığım ortaya çıkıyor, çıkacak. Son kurultayda makas değişikliği yapıldı." değerlendirmesi yaptı.

"ZİLLE", "MÜŞRİK", "TERÖRİST", "FETÖ", "KANDİL"...

Öte yandan Erdoğan'ın İYİ Parti'yi 'gönülden tebrik' ettiği mesajı Erdoğan'ın yakın geçmişte Meral Akşener'i hedef aldığı sözleri de yeniden hatırlandı. 2019 yılında gazetecilere yaptığı bir canlı yayın konuşmasında Millet İttifakı'na yönelik hedefini "Adı Millet İttifakı ama milletten nasibini almamış ittifakın zayıflaması, parçalanması çok çok önemli" diyerek açıkladığı sözleri hafızalardaki yerini koruyan Erdoğan, yerel seçimler öncesi düzenlediği mitinglerde İYİ Parti ve Meral Akşener'e yönelik ağır ithamlarda bulunmuştu.

Erdoğan, 2019’un Şubat ayında Twitter hesabından Cumhur İttifakı ile ‘zillet ittifakı’ olarak tanımladığı Millet İttifakı'nı kıyaslayan bir görsel paylaşmıştı. Erdoğan'ın, “Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır” sözlerine yer verildiği görselde Millet İttifakı için “Kandil’in ve Pensilvanya’nın güdümündedir”, “Amacı terör örgütlerinin uzantılarını belediye meclislerine ve bürokrasisine taşımaktır”, “Mazluma hoyrat, zalime müşfiktir” gibi sözler sarf edilmişti.

CUMHURBAŞKANI MİLLETİNE HAKARET EDEMEZ

Bu paylaşıma tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise şunları söylemişti:

Sayın Cumhurbaşkanı'nın milletimizin yarısına hakareti kabul edilebilir bir davranış değildir. Türk devlet geleneğinden biliriz ki; Cumhurbaşkanı milletine hakaret etmez. Bu ayıptır, yanlıştır. Ancak, bu dilin ve üslubun nedenini biliyoruz. Bu dil, kirli bir ittifakı aklama çabasıdır.

Bu tartışma ilerleyen günlerde mitinglere de yansımış, Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile 7 Mart 2019’da düzenlediği Aydın ortak mitinginde Erdoğan’ın sözlerine atıfta bulunarak, Aydınlılara şöyle seslenmişti:

-Cumhurbaşkanının terörist dediği efeler diyarı Aydınlılar, nasılsınız? İyi misiniz? Cumhurbaşkanının terörist dediği domates üreticileri nasılsınız? İyi misiniz? Emekli kardeşlerim, EYT'liler nasılsınız? İyi misiniz? Rahmetli Menderes'in, o kibar, zarif insanın hemşehrileri nasılsınız? İyi misiniz?

-Dün Denizli'den böyle bir soru sordum. Sayın Cumhurbaşkanı çok kızmış…. Ama Sayın Cumhurbaşkanı önce kendileri yaptılar. İki parti bir ittifak. Sonra biz yaptık bir ittifak, ama sonuçta biz olduk terörist, çete. Bize oy verenler oldu terörist.

-Bize niye kızdı? 11 milyon oy almış ana muhalefet partisine oy vermiş insan var. İYİ Parti'ye vermiş 5 milyon insan. Demokrat Parti ve Saadet Partisi'ne 1 milyon oy var. 18 milyon seçmene, çoluğuyla çocuğuyla 30 milyon insana terörist diyen insana sözlerini hatırlattığımız için çok kızdı.

Erdoğan, Elazığ mitinginde Akşener’e



"SEN DE ÖDEYECEKSİN"

Erdoğan, Elazığ mitinginde Akşener’e şöyle yanıt verdi:



-Sen Erdoğan’ın ağzından kalkıp da halkına terörist ifadesini kullandığını asla ispat edemezsin. Bunun bedelini ödeyeceksin. Senin ortağın ödüyor işte, sen de ödeyeceksin. HDP ödüyor ödüyor zaten bitmiyor. Birileri cezaevinde süre dolduruyor, FETÖ’cüler dolduruyor, aynı yola sen de düşebilirsin. Niye? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na iftira atamazsın. Yalan söyleyemezsin.

-Şaka bahanesiyle önlerine çıkan herkese terörist damgası vurmaya devam edecekler. İnşallah Elazığ’a gelirler mi bilmiyorum. Geldiklerinde aynı hataya burada da düşmezler. Denizli’deki Aydın’daki rezaleti inşallah tekrarlamaz. Yiğitler otağı Elazığ’da inşallah sizleri teröristler diye selamlamazlar.

"ASIL FATURA SANA KESİLECEK"

Erdoğan, 17 Mart 2019 tarihinde Antalya mitinginde, Denizli ve Aydın mitingindeki sözleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ suç duyurusunda bulundu.

22 Mart 2019 tarihinde Konya mitinginde bir kez daha Akşener’e seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bir tanesi var içlerinde biliyorsunuz. Yakışmaz ya güya hanımefendi. Bu biliyorsunuz, hani bir ara yurt konseyi diye bir şey çıkardılar. O da onun temsilcisi. Ne dedi? Ayın 15’inden sonra başbakan olacağım. Oldu mu? Dur bakalım. Şu anda senin iyi günlerin iyi. Sen Tayyip Erdoğan’a söylemediği sözleri, söylemiş gibi göstermek suretiyle zannettin ki fatura kesilecek. Asıl fatura sana kesilecek."

"AYIPTIR BE AYIP"

Erdoğan’ın konuşmalarında cezaevine gireceğini ima ettiği Akşener ise, 29 Mart 2019 tarihinde düzenlenen Manisa mitinginde elinde bir çantayla platforma çıkarak dikkatleri üzerine çekmişti:

"Bana ‘PKK’lı’ dediler. Bir İçişleri Bakanı çıktı Kandil ile sözleşme imzaladığımı söyledi. Bana söylediklerinde ben onlara cevap verebilirim. Ama bizzat Sayın Erdoğan, 29 belediye meclis üyemizin 29’unun da PKK’lı olduğunu söyledi. Zannettiler ki korkacağız, zannettiler ki şehit yakınlarını ortada bırakacağız. Üzerimize gelinmesin diye bu kardeşlerimize sırtımızı döneceğiz. Bizi hiç tanımamışlar. Bu 29 kardeşimizin ortak özellikleri, Kürt kökenli olmaları, PKK’ya karşı mücadele etmeleri ve İYİ Partili olmaları. Ayıptır be ayıp. Bir Cumhurbaşkanı meydanlarda bunları söyleyemez."

2023’E KADAR İYİ PARTİ DİYE BİR ŞEY KALMAZ

2020’nin Şubat ayında AKP MYK toplantısında İYİ Parti’de yaşanan istifalarla ilgili konuşan Erdoğan, “Biz işimize bakalım ama eğer bu hareketlilik yarın bize doğru istikametini çevirirse o zaman gereğini yaparız. Daha çok vekil düzeyinde değil ama eninde sonunda taban bize kayacaktır. İYİ Parti’den ayrılan başka partiye gitmez, geldiği yere gider. 2023’e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz” ifadelerini kullandı.

Akşener ise Erdoğan’a Edirne’den cevap vermişti:

"2023’e kimin kalıp kimin kalmayacağına burada toplanan Keşanlı karar verecek. Türkiye’nin selameti için bir an önce etrafındaki çapsız danışmanlarını, ekonominin içine tükürmüş çapsız damadını ekonominin başından çek."