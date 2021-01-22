Erdoğan'dan Bahadıroğlu'na: Hiç sapmadı, bu işin fedaisiydi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze namazında konuştu. Erdoğan, Atatürk karşıtlığıyla bilinen Bahadıroğlu için "Gerçekten bir tarihçi, bir düşünce insanı olarak bu işin fedaisiydi. Hiçbir zaman kaleminden sapma olmadı" dedi.
İslamcı yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze namazı Eyüp Sultan Camii'nde kılındı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namaza AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Erdoğan, Ali Erbaş'ın cenaze namazını kıldırması sonrası mikrofonu alarak kısa bir konuşma gerçekleştirdi.
Erdoğan, Atatürk düşmanlığıyla bilinen Bahadıroğlu için "Şu anda musallada Yavuz Bahadıroğlu olarak bildiğimiz Niyazi Birinci isimli değerli kardeşime Allah rahmet eylesin. Rabbim cenneti ile, cemali ile müşerref eylesin. Gerçekten bir tarihçi, bir düşünce insanı olarak Yavuz Bahadıroğlu kalemi ile bu işin fedaisiydi. Hiçbir zaman kaleminden sapma olmadı. Kalemi tam sırat-ı müstakim üzerine yaşadı ve yaşattı. Bugün onu Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepimizin geldiği, geleceği yer burası. Ben tüm dava arkadaşlarına, arkadaşlarımıza, ailesine sabırlar diliyorum. Rabbim iman ile, Kur''an ile bu yolculuğu nasip etsin" ifadelerini kullandı.
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