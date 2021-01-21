Erdoğan Milli Görüş turunda: Yeni görüşmesi ortaya çıktı

21 Ocak 2021 Perşembe, 11:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yılın ilk günlerinde, ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ardından, ikinci ev ziyaretini Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e yapmıştı. Bu ziyaret Saadet'le ittifak çabası olarak yorumlanmıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görüşmeye ilişkin "Kimsenin düşüncesine, fikrine, sözüne ket vuracak halimiz yok. Herkes istediği gibi yorumlar" açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN'DAN BİR HAMLE DAHA

Asiltürk ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir hamle daha geldi.

artvinmedya.com.tr'de yer alan habere göre, Erdoğan bu kez de, Milli Nizam Partisi’nin kuruluşundan bu yana Erbakan’ın yanında yer almış bir isim olan Nedim Urhan’la buluştu.

Urhan da Asiltürk gibi milli görüş içerisinde tanınan bir isim.

NEDİM URHAN KİMDİR?

1935'te Artvin doğdu.

İlk öğrenimini Artvin'de tamamladı. İstanbul’a gelerek İmam Hatip Lisesi'ni okudu.

İmam Hatip Okulu ile birlikte Ali Haydar Efendi, Gönenli Mehmet Efendi,Ömer Nasuhi Bilmen ve İsmail Efendi gibi isimlerden Hafızlık,Fıkıh, Akaid, Hadis , Aşere Takrip ve Arapça eğitimleri aldı. Akabinde Yüksek İslam Enstütüsünü tamamlayarak Türkiye'nin çeşitli illerinde İmam hatiplik ve öğretmenlik yaptı. Daha sonra uzun yıllar görev yaptığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliğine atandı.

2002 yılında üniversiteden emekli oldu.