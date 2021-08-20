'Erdoğan seçmen güvenini tamamen kaybetti'

20 Ağustos 2021 Cuma, 09:39

Son 1 yılda ekran karşısına çıkmayan Erdoğan, geçtiğimiz bir buçuk ayda dördüncü kez özel yayına çıktı. Ancak Erdoğan’ın sözleri sosyal medyada bile ses getirmedi.

Erdoğan son olarak Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Afganistan’ın tamamına yakınını ele geçiren Taliban hakkında konuştu. Erdoğan “Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasını yaptı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Konuştuklarının bir karşılık bulmadığı sosyal medyaya ilişkin konuşan Erdoğan, “Meclis’in açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik denetim konusunda gereken adımları atacağız” dedi. Sel felaketleri konusunda iktidarın başarısızlığını kurtarmaya çalışan Erdoğan, dere yatağına ev yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

Muhalefetin erken seçim talebine ilişkin konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Bunlarda böyle bir dert yok. Erken seçim olup da bunlar netice alacaklarından değil, hedef saptırmaktan başka bir şey değil bunlar. Bu ülke artık açıklanan yol haritasını değiştirmek isteyenlere fırsat vermeyecek.”

İktidarın başarısızlıklarını ‘kurtarmaya’ çalışan Erdoğan’ın çabaları boşa düştü. Erdoğan’ın sözleri sadece yandaş medyada geniş yer bulurken sosyal medyada dahi konuşulmadı.

Konuyu BirGün’den Gizem Çilingir'e değerlendiren İletişim Danışmanı Necati Özkan, yurttaşların Erdoğan’ın programlarını izleme ihtiyacı duymadığını belirtti.

Özkan, “Önceki akşamki programı ve önceki yayınları izleme şansım olmadı. İktidarın belirleme gücü ve söyleyecek yeni bir sözü kalmadığından izleme ihtiyacı ve gereği hissetmiyorum. Kişisel olarak böyle hareket etmekle birlikte Türkiye’de vatandaşların önemli bir bölümünün de benim gibi düşündüğünü hissediyorum” dedi.

Toplumun iktidardan uzaklaştığına dikkat çeken Özkan, “Özellikle son dönemde ekonominin giderek gerilemesi, yangınlar ve yangın sürecinde iktidarın aldığı tutum, arkasından gelen sel felaketi ve vatandaşın kendi başına bırakılmış olması, giderek artan işsizlik ve bunun gibi birçok gerçek sorun insanların gözlerini ve kulaklarını artık iktidardan uzaklaştırmasına neden oldu. Bunlar, Erdoğan’ın daha çok konuşmasına sebep oldu” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın ülke gündemi belirleyemediğini belirten Özkan şu ifadeleri kullandı:

“Çeşitli kamuoyu yoklamaları toplumsal desteğin iktidardan hızla uzaklaştığını gösteriyor. Belki de 15-18 yıl sonra ortaya çıkacak olan en önemli fotoğraflardan biri de şu olacak: Daha önceden iktidar partisinin ana destekçisi olan daha az gelire sahip olan ve daha az eğitilmiş olan seçmen kümeleri de artık iktidarı terk ediyor. Bu nedenle de Cumhurbaşkanı’nın söylediği sözler ülke gündemini belirleyemiyor ve Cumhurbaşkanı’nın çıktığı televizyon programları vatandaşların ilgisini çekmiyor.”