Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

02 Ekim 2020 Cuma, 13:03

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Erdoğan mesajında “COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.