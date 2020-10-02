Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Erdoğan mesajında “COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
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