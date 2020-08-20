Erdoğan'ın atadığı rektörün ilk icraatı: Rakibinin istifasını almak

20 Ağustos 2020 Perşembe, 09:48

Yaklaşık bir hafta önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Erdoğan tarafından tekrardan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitenin resmi internet hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederken, ilk işi seçimlerde karşısına aday olarak çıkan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin’in istifasını almak oldu.

YÖK: ÜNİVERSİTELERİN ÇOĞULCU BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA YÖNETİLMESİNİ ÖNEMSİYORUZ

YÖK’ün üniversitelere gönderdiği yazıda ise, “Yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini bıraktırmaya yönelik her hangi bir tutum takınılmasını, üniversitelerin çoğulcu bir yönetim anlayışıyla, mevzuat çerçevesinde bileşenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz” denildi.

Öte yandan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Alim Yıldız'a Rektörlük mazbatası, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından verildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yeniden rektörlüğe seçilen Prof. Alim Yıldız, daha önce beraber çalıştığı ancak rektörlük seçimlerinde kendisine rakip olan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin'in istifasını aldı.

AKADEMİSYENLER TEPKİLİ

Daha önce birlikte çalıştığı ancak rektörlük seçimlerinde karşısına rakip olarak çıkan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin’in istifaya zorlanması üniversitedeki akademisyenlerce tepkiyle karşılandı.