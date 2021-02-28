Erdoğan'ın 'fetva'cısı yanıtladı: "Allah iş vermezse geçim olmuyor, kötülüklere bulaşanların sorumluluğu kimde?"

28 Şubat 2021 Pazar, 10:37

Bir dönem AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'fetvacısı' olarak bilinen Hayrettin Karaman, Yeni Şafak'taki köşesinde "Kötülük problemi" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Karaman, "İş vermezse Allah, geçim olmuyor, geçim olmayınca kötülüklere bulaşıyor insan, sorumluluğu kim alacak?" bi soru üzerine verdiği yanıtta, "kişinin bir kusuru ve eksiği bulunmadığı halde geçimini sağlayacak iş bulamıyorsa akrabalarının yakınlık sırasına göre onun geçimini sağlamakla yükümlü olduğunu", "bunların da vazifeleri yapmamalarına haline sıranın hayır kurumlarına ve devlete geçeceğini" öne sürdü.

Karaman'ın ilgili soruya cevabının tamamı şöyle:

"İslam öğretisinin ortaya koyduğu “Allah’ın kanunu” şöyledir:

Kişi, sorumluluk çağına gelince geçimini sağlayacak ve bunun da ötesinde ümmetin ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetlerde bulunacaktır, tabii bunu yapabilmek için gerekli donanımı da eğitim ve öğretim ile elde edecektir. Kişinin bir kusuru, eksiği bulunmadığı halde geçimini sağlayacak iş bulamıyorsa akrabası, yakınlık sırasına göre onun geçimini sağlamakla yükümlüdür. Bunlar da yoksa veya vazifelerini yapmıyorlarsa sıra hayır kurumlarına ve devlete gelir. Bu İslâmî kanuna göre İslam toplumu içinde hiçbir kişi, aç ve açık, temel ihtiyaçlarından mahrum kalmaz ki, yoksulluk yüzünden kötülüğe bulaşsın!"



