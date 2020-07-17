Erdoğan'ın 'Kıdem'de geri adımına CHP'den ilk yorum

17 Temmuz 2020 Cuma, 15:09

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Öztrak'ın konuşmasından satır başları;

-FETÖ'yü devletimizin kılcal damarlarına kadar yerleştiren Erdoğan başta olmak üzere FETÖ ile yan yana fotoğraf çektiren bazı kendini bilmezler partimize genel başkanımıza olmadık iftiralar atıyor.

-Bizim partimizde boğazını yırtarak 'dön artık bitsin bu gurbetlik' diyerek okyanus ötesine arzuhal yazan genel başkan çıkmadı. Bölücü terör örgütünün başına 'sayın' diyen grup başkan vekili çıkmadı. Haddinizi bileceksiniz.

-FETÖ'nün kendisi okyanus ötesinde ama fikirleri iktidarda. Bunu her gün daha iyi görüyoruz. Çoklu baro demek, çoklu hukukun kapısını aralamak demek.

DEVLET BAHÇELİ'YE SESLENDİ

-AK Parti'nin grup başkan vekili 'FETÖ PKK baro kursun arkadaş' diyor. Ama bundan daha üzücü olanı Saray'ın koalisyon ortağı Bahçeli'nin bu sözlere gık çıkarmamasıdır. Hayırdır sayın Bahçeli? Ortağınız bu ülkede PKK, FETÖ baro kurabilir derken sizin buna bir itirazınız olmayacak mı? Sarayın bekçisi olunca büyük Ortadoğu projesinin de mi bekçisi oldunuz?

ERDOĞAN'IN ATATÜRK'E HAKARETİ



-Erdoğan, Atatürk'ü tarihe karşı ihanetle suçladı. Bugün pek çok Filistinli Mescid-i Aksa'ya bile giremiyor. Bugün bizim topraklarımızda camilerimizde böyle bir zilleti yaşamıyorsak bu kimin sayesinde? Saray'ın kibir abidesinin dil uzatmaya cürret ettiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde.

-Sayın Bahçeli'nin bu konudaki tutumunu da ibretle izliyoruz. Bahçeli Atatürk ve Fatih arasına nifak tohumu atan bizden değildir demişti. İyi de sayın Bahçeli bunu yapan sizin koalisyon ortaklığınızın başı. Bunu neden yutup sessiz kalıyorsunuz?

-İnsanlar işinden istifa ederse kıdem ya da ihbar tazminatından yararlanamayacak. Bu yapılan zorunlu ihtiyaca mecburiyettir.

-25-29 yaşlarındaki gençlerimizden yüzde 40'ı evde oturup malesef anasının babasının eline bakıyor.



-En son skandal THY'de yaşandı.

-Saray sosyetesi gününü gün ediyor. MB kasasından 22 milyar dolar rezerv kullanmışız. Bütçe açığı rekor üstüne rekor kırıyor.

-Esnafımız 'bana kredi değil, nakti destek var' diyor. Diğer ülkeler salgında verdi üretim gücünü böyle elinde tutacağını bilerek...

-Nasıl daha önce tek adamlık hırsı nedeniyle 2023 hedeflerinin yarısına bile yakalayamadıysak bu yönetimle yine bütün fırsatları kaçırırız.

-Saray sosyetesinin evlatları değil, milletin evlatları iş bulsun...

-Sandık geldiğinde şüpheleri olmasın günlerini görecekler. CHP geldiğinde kazanacağız ve halkça, hakça paylaşacağız.

-Emeklilere müjde vermek istiyoruz. 3 grup başkan vekilimiz emekli maaşlarının bin 500 liraya çıkması için kanun teklifi verdiler.

Sorular

Erdoğan'ın Kıdem Tazminatı açıklaması

-Kim çıkarttı bu meseleyi. Saray'ın sosyete davamı ortaya attı. Şimdi adil değil diyerek bu işten vazgeçmiş görünüyorlar. Yaptıkları diğer düzenlemelere bakarsanız hepsi adaletsiz. Ücretsiz izin gibi.

HDP Mansur Işık'ın eşine şiddet uygulaması...

-Kim ve mevkisi ne olursa olsun eşine şiddet uyguluyorsa bu kabul edilemez. Her kuruluş gereğini yapmak zorundadır. İstanbul Sözleşmesinden imzalarını çekmekten bahsedenler kadına şiddete özendirmektedirler.



