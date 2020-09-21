Eski AKP'li başkanın yaraladığı kişi hayatını kaybetti

21 Eylül 2020 Pazartesi, 20:36

AKP'li eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı Atıf Argun'u tabancayla yaraladı. Yılmazer’in silahıyla yaralanan Argun yaşamını yitirdi. Kolundan vurulan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yılmazer de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Yılmazer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Sinop Belediyesi eski başkanı Zeki Yılmazer ile Atıf Argun arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmazer, belinden çıkardığı tabancayla Atıf Argun'a ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Argun, kanlar içinde yere yığıldı. Tabancayla ateş ettiği sırada eski başkan Yılmazer de elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.