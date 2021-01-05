Eski AKP'li vekil Melih Bulu'nun 'yalan' söylediğini iddia etti
Eski AKP milletvekili Feyzi İşbaşaran, AKP'li Melih Bulu'nun HaberTürk yayınında söylediği sözlere yanıt verdi. İşbaşaran, ''Siyasal islamcılık böyle bir şey, her yalanı rahatlıkla söylerler" ifadelerini kullandı.
AKP’den milletvekili aday adayı olan ve akademik çalışmalarında intihal bulunduğu iddiaları ile gündeme gelen Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması tepki çekti. Bulu’nun rektör olarak atanması nedeniyle öğrenciler dün öğleden sonra üniversite önünde protesto düzenledi. Protesto gösterilerinin ardından 28 öğrenci hakkında gözaltı kararı verilirken 17'si ev baskınlarıyla gözaltına alındı.
HaberTürk yayınına katılan Melih Bulu, ''Aslında söyleyeceklerim insanları şaşırtacak ama ben siyasete ODTÜ de CHP’de, eski SHP’yi o zaman, belediye başkanı Ali Dinçer yardımcı istedi, öyle siyasete başladım" dedi.
Bulu'nun sözlerine yanıt veren eski AKP milletvekili Feyzi İşbaşaran, '''Siyasal islamcılık böyle bir şey, her yalanı rahatlıkla söylerler" ifadelerini kullanarak Bulu'ya yanıt verdi.
İşbaşaran'ın açıklaması şöyle:
"Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Dinçer’e raporlar hazırladığını söyledi. Ali Dinçer 1977’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (SHP) seçildiğinde Melih Bulu Ankara/Kırıkkale’de ilkokula yeni başlamıştı.
Sonra baktı ki yalan ortaya çıkacak, bu defa da Ali Dinçer Milletvekiliyken ona raporlar hazırladım. Merhum Ali Dinçer ile 1991’de milletvekili seçildik. Melih Bulu o zaman ODTÜ 2. Sınıf öğrencisi. Yani, merhum Ali Dinçer gidip ‘Melih sen süper zekasın,gel bana çalış’ demiş
Veyis Ateş: Siz CHP (Eski SHP) hiç üye oldunuz mu? Gençlik kollarında bir görev aldınız mı? Melih Bulu: Hayır Peki CHP’li olduğunu kim biliyor? Merhum Ali Dinçer. Ali Bey 14 yıl önce vefat etti Siyasal islamcılık böyle bir şey, her yalanı rahatlıkla söylerler!"
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