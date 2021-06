Eski Bond kızı Britt Ekland: Halim sosyal medya yıldızlarına ders olsun

06 Haziran 2021 Pazar, 14:57

Bir dönem Bond Kızı olarak ünlenen ve bugün 78 yaşında olan oyuncu Britt Ekland "Benim durumum, günümüzün sosyal medya yıldızlarına acı bir ders olsun. Sakın benim yaptığımı yapmayın" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, James Bond serisinin The Man with the Golden Gun (Altın Tabancalı Adam) adlı halkasında oynayan Ekland, Platinum dergisine verdiği röportajda 50 yaşında yaptırmaya başladığı estetik müdahaleler yüzünden duyduğu pişmanlığını anlattı.

Herkesin bu konuda bir seçim hakkı olduğunu belirten Ekland, yüzüne 50 yaşından başlayarak estetik müdahale yaptırdığını söyledi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakat bunu yeniden düşünmezdim. Olduğumdan daha farklı görünmek gibi bir arzum yok."

'YÜZÜMÜ HARABEYE ÇEVİRDİM'

Britt Ekland, dudak büyütmek için yaptırdığı işlemin "en büyük hatası" olduğunu ifade etti. "Sanki yüzümü harabeye çevirmişim gibi hissettim" diye sözlerini sürdürdü.

'YAŞLILIKTAN ŞİKAYET ETMEK ANLAMSIZ'

Britt Ekland "Ben hayalci değilim, herkes giderek yaşlanıyor. Bundan şikayet etmek ya da değiştirmeye çalışmak anlamsız. Hepimiz tek bir yöne doğru gidiyoruz ve bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Önemli olan, bu yolculuk sırasında kendine iyi bakmak" diye konuştu.

'20 YIL BUNUN İÇİN PARA HARCADIM'

Eski James Bond kızı, estetik müdahaleler konusunda işler yanlış giderse insanın başına neler gelebileceği konusunda kendini de bir örnek olarak gösterdi. Ekland, yüzünde meydana gelen bozulmaları düzeltmek için de defalarca estetik müdahale geçirdiğini saklamadı. "20 yılımı bunların parasını ödemek için harcadım" diye konuştu. Emektar oyuncu, sık sık estetik müdahale yaptıran meslektaşlarını da nerede duracaklarını bilmemekle eleştirdi.