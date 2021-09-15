Eyüpsultan’da korkutan iş yeri yangını
Eyüpsultan’da bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi Topçular Karakol Sokak üzerindeki bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında musluk imalatı yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine iş yeri çalışanları durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Eyüpsultan’da korkutan iş yeri yangını— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 15, 2021
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında bir süre soğutma çalışması yapıldı.
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından sokak üzerinde yaşanan panik sona ererken, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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