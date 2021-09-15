Son Dakika... Şişli'de iki otomobil tamirhanesinde yangın

Son dakika haberine göre Şişli'de otomobil tamirhanesinde yangın çıktı.

DHA
15 Eylül 2021 Çarşamba, 15:48
Son Dakika... Şişli'de iki otomobil tamirhanesinde yangın
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Şişli'de bulunan bitişik 2 otomobil tamirhanesinde yangın çıktı.


Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.


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