Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

22 Ekim 2020 Perşembe, 19:04

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 71 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 102 yeni hastanın tespit edildiği bilgisini verdi.

Koronavirüs nedeniyle 9 bin 584 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 355 bin 528'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 581 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 599

Tabloya göre, toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267, toplam ağır hasta sayısı bin 599, toplam iyileşen hasta sayısı 310 bin 027, bugünkü test sayısı 117 bin 198 olarak kayıtlara geçti.

Koca, ''Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin'' ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin 22 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

