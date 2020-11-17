Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Ölü sayısında korkutan artış

17 Kasım 2020 Salı, 20:29

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 103 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 3 bin 819 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 11 bin 704 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 421 bin 413'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 688 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 657

Tabloya göre, toplam test sayısı 16 milyon 464 bin 678, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 657, toplam iyileşen hasta sayısı 359 bin 063, bugünkü test sayısı 156 bin 692 olarak kayıtlara geçti.

"TEDBİRLERE UYMAK ZORUNLULUĞUMUZ"

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 17 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle: