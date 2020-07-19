Fahrettin Koca'dan çağrı: Tedbirlerine uymaya davet ediyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'de oynanan 33. hafta maçlarının ardından taraftarları salgın tedbirlerine uymaya davet etti.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2020 Pazar, 22:18
Abone Ol google-news

Lider Medipol Başakşehir sahasında düşme hattından kurtulmaya çalışan Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Medipol Başakşehir, maçı kazanırsa ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Başakşehir'in 4 puan gerisinde olan ve matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden Trabzonspor ise İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor.

Şampiyonu belirleyecek maçların ardından 'tedbirlerine uymaya davet ediyoruz' diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

''İstanbul’da oynanan Başakşehirspor- Kayserispor, Trabzon’da oynanan Trabzonspor- Konyaspor maçlarında, taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. COVID-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler.''


Video Haberler