Fahrettin Koca'dan çağrı: Tedbirlerine uymaya davet ediyoruz

19 Temmuz 2020 Pazar, 22:18

Lider Medipol Başakşehir sahasında düşme hattından kurtulmaya çalışan Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Medipol Başakşehir, maçı kazanırsa ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Başakşehir'in 4 puan gerisinde olan ve matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden Trabzonspor ise İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor.

Şampiyonu belirleyecek maçların ardından 'tedbirlerine uymaya davet ediyoruz' diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

''İstanbul’da oynanan Başakşehirspor- Kayserispor, Trabzon’da oynanan Trabzonspor- Konyaspor maçlarında, taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. COVID-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler.''