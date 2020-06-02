Fahrettin Koca'dan Çince uyarı: Başa dönebiliriz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında normalleşmenin başlamasına ilişkin, ''Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz'' uyarısında bulundu.
Bakan Koca, koronavirüs ile mücadelede sıkı tedbirlerle en zor günleri aştıklarını belirterek, "Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız bin civarında. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz" dedi.
Twitter hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Çin'de ortaya çıkan COVID-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz"
Koca, paylaşımında Çince yazıların olduğu görsele de yer verdi.
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