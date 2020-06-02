Fahrettin Koca'dan Çince uyarı: Başa dönebiliriz

02 Haziran 2020 Salı, 23:35

Bakan Koca, koronavirüs ile mücadelede sıkı tedbirlerle en zor günleri aştıklarını belirterek, "Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız bin civarında. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Çin'de ortaya çıkan COVID-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz"

Koca, paylaşımında Çince yazıların olduğu görsele de yer verdi.