Fahrettin Koca'dan 'kelebek etkisi' uyarısı

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 03:34

Koronavirüs riskinin devam ettiğini vurgulayan Koca, ''Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına kelebek etkisi denir. Vuhan’da ortaya çıkan koronavirüs’ün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi'' ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden paylaşım Koca, şu ifadeleri kullandı:

''Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına Kelebek Etkisi denir. Vuhan’da ortaya çıkan Koronavirüs’ün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye’yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım.''