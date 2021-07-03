Faruk Bildirici'den Çataklı'ya: "Fırat Şişman öldürüldü" haberlerine neden itiraz etmediniz

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:01

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "Öldürüldüğü açıklanan PKK'lı canlandı itirafçı oldu!" başlığıyla kaleme aldığı yazısına isim vermeden yanıt veren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya, "Peki öyleyse 'Fırat Şişman öldürüldü' haberlerine neden itiraz etmediniz Sayın Çataklı? 'Fırat Şişman öldürüldü' yazan gazeteciler düzeltme yayımlayacak mı?" diye sordu.

BİLDİRİCİ'YE YANIT

Bilgilendirme toplantısında isim vermeden Bildirici'ye yanıt veren İsmail Çataklı, 'etkisiz hale getirilme' kavramı ile ilgili geçen günlerde şaşırtıcı bir manipülasyonla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Bir köşe yazarı, bizim daha önce 'etkisiz hale getirildi' olarak duyurduğumuz bir teröristin itirafçı olmasını bir çelişki olarak yansıtmış, bunun ölü olması gerektiğini ifade etmiş. Devletin terör terminolojisinde etkisiz hale getirilmiş terörist, ölü, yaralı veya teslim olmuş terörist demektir. Yani eylem yapamayacak durumdadır" ifadelerini kullandı.

"NEDEN İTİRAZ ETMEDİNİZ"



Faruk Bildirici, sosyal medya hesabından Çataklı'nın, "Haziranda 92 terörist etkisiz hale getirildiğine" ilişkin açıklamasını alıntıladı ve "İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, yazıma yanıt vermiş. Peki öyleyse 'Fırat Şişman öldürüldü' haberlerine neden itiraz etmediniz Sayın Çataklı? "Fırat Şişman öldürüldü" yazan gazeteciler düzeltme yayımlayacak mı?" sorusunu yöneltti.

"Etkisiz hale getirilen terörist" açıklamalarını medyanın şimdiye kadar "öldürüldü" şeklinde yazdığını belirten Bildirici, şunları kaydetti: İçişleri de karşı çıkmıyordu. Ben 'Öldürüldüğü açıklanan PKK'lı canlandı itirafçı oldu' diyerek çelişkiye dikkat çekince bu yanıtı verdiler. 'Etkisiz hale getirilen terörist' ifadesi ile 'yakalanan/yaralı/ölü terörist' kastediliyorsa neden bu sayılar ayrı ayrı açıklanmıyor? Eskiden açıkça bu sayılar duyuruluyordu. Hatta 'Yemin Gecesi' kitabımda ayrıntılı bir tabloya da yer vermiştim. Şimdi de bu sayılar gizlenmemeli.

Bildirici'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımları şöyle:



