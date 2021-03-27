FETÖ firarisi Uslu'nun iddialarına CHP'li Erhan Kılıç'tan sert yanıt: Buca Belediyesi şeffaflık ilkesinden asla ödün vermeyecektir

FETÖ firarisi Emrullah Uslu, sosyal medya hesabından Buca Belediyesi’nin akaryakıt istasyonunun ruhsat oyunlarıyla CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’a verildiğini iddia etti. İddiaya Buca Belediye Başkanı CHP'li Erhan Kılıç yanıt verdi: “FETÖ’cü meczubun bu iğrenç iftiralarla dolu sosyal medya paylaşımının ardından kendisinin sosyal medya hesabını takip ettiği anlaşılan AK Partili bir Buca Belediye Meclis Üyesi de onun paylaşımlarını sorgulamaksızın paylaşarak kirli oyuna hizmet etmiş ve bizlerden açıklama beklemiştir. Erhan Kılıç yönetimindeki Buca Belediyesi, almış olduğu her kararda kamu vicdanını ve hemşehrilerinin çıkarlarını ön planda tutup, şeffaflık ilkesinden dün olduğu gibi bugün de yarın da asla ödün vermeyecektir"



Emrullah Uslu sosyel medya hesabından, “Hep AKP’nin yolsuzluğunu yazacak değiliz ya bir çökme haberide CHP’den vereyim. İzmur Buca’da bir işadamının satın aldığı 5 milyon dolar değerinde benzinliğe CHP’li belediyedeki ruhsat oyunuyla Tuncay Özkan’ın çöktüğü konusu Kemal Kılıçdaroğlu’na kadar ulaştığı bilgisine ulaştım” diye yazdı. Bu iddiayı AK Parti Buca Belediyesi Meclis Üyesi İzzet Pilgir de sosyal medya hesabından tekrarlayarak, “Buca Belediyesi'ne ait olan trilyonlarca değerindeki benzin istasyonunu CHP Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yok pahasına satışa çıkardı lakin belediyenin olan vergi borçları sebebiyle elde edilecek paraya devletin el koyacağını öğrenen başkan, satışı geri çekti geçen hafta tekrar ihaleye çıkan benzinlik eksik evraklardan dolayı iptal edildi Bucalı hemşerilerimizin kafasında sorular oluştu ? Lakin diğer taraftan başka benzin istasyonunu ruhsat oyunlarıyla CHP'li İzmir milletvekili Tuncay Özkan'a peşkeş çektiği ve bu durumdan Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun da haberdar olduğu iddia ediliyor. Taraflar arasında yaşanan antlaşmazlıklar, benzin istasyonuna yapılan silahlı saldırıyla da gün yüzüne çıkmış görünüyor. Buradan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a ve Buca Belediyesi Başkanı Erhan Kılıç'a sesleniyoruz; Yaşanan olaylar nedir ve bu eli silahlı kişiler kimdir, kimin adamıdır; bu olayda sizin dahliniz var mıdır?" dedi.

BAŞKAN ERHAN KILIÇ’TAN SERT AÇIKLAMA

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi:

“FETÖ’nün kalemşörlerinden olan ve yaşamını Amerika’da kaçak olarak sürdüren meczup Emre Uslu’nun ve onu referans alan AK Partili bir Buca Belediye Meclis Üyesi’nin sosyal medya hesaplarından yaptığı çirkin iftira ve kirli algı operasyonu paylaşımlarında dile getirdikleri sözde iddialarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluk olmuştur. Meczup FETÖ’cü Emre Uslu ve onu referans alıp sosyal medyasında hiçbir sorgulama yapmaksızın paylaşım yapan AK Partili bir Buca Belediye Meclis Üyesi, paylaşımlarında bir CHP İzmir Milletvekilinin hizmet binamızın karşısında yer alan, mülkiyeti Buca Belediyesine ait olan “akaryakıt istasyonunun üzerine çöktüğü” biçiminde gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan, ahlaksızca bir iddiada bulunmuştur. Söz konusu akaryakıt istasyonu Nisan 2007 tarihinde o dönemin Buca Belediye Başkanı ve Yönetimi tarafından Buca Belediyesi’ne ait olan Bucamar Şirketi üzerinden ihale yapılmaksızın 5 yıllık kira bedelinin tamamı peşin alınmak suretiyle BP Akaryakıt A.Ş şirketine 5 yıllık kiraya verilmiştir. Ardından bu kira işlemi üzerinden 3 ay geçmeden Temmuz 2007 tarihinde aynı istasyon daha önce yapılan sözleşmenin bitim tarihi olan 2012 tarihinden başlamak üzere yine ihale yapılmaksızın ve 10 yıllık tüm kira bedelleri peşin alınmak suretiyle 2022 tarihine kadar yine BP Akaryakıt A.Ş’ye kiraya verilmiştir. Yani yapılan sözleşmelere göre, söz konusu akaryakıt istasyonu 2007 yılından 2022 yılına kadar tüm kira bedelleri 2007 yılında peşin alınarak 15 yıllığına BP Akaryakıt A.Ş.’ye kiralanmıştır”

2022 YILINA KADAR DEVAM ETMEKTEDİR

“Bu sebeplerle, 2009 yılında yapılan yerel seçimi ile değişen yeni belediye yönetimince söz konusu akaryakıt istasyonunun Bucamar’a tahsisinin iptali ve kiracının tahliyesi için 2011 yılından itibaren davalar açılmış ve konuya ilişkin nihai karar verilmek üzere dosya yerel mahkemenin direnme kararı verdiği 2015 yılından bu yana Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nda beklemektedir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu – Dosya No: 2017/2641) Kamuoyunun bilmesini isteriz; Bahse konu akaryakıt istasyonunun kiracılık sözleşmesi 2022 yılına kadar devam etmektedir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun vereceği karara göre daha erken tahliye edilebilme ihtimali bulunmaktadır) Söz konusu taşınmazın yeni yönetmeliklerde belirlenen şartlar gereği akaryakıt istasyonu olarak ruhsat alabilme şartlarını kaybetmesi ihtimali bulunduğundan Belediyemizce, Belediye Hizmet Alanı’na dönüştürülmesinin düşünüldüğü bir aşamada böylesi bir paylaşımın yapılması manidar ve aynı zamanda düşündürücüdür”

İĞRENÇ İFTİRALARLA DOLU BİR SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI!

“Mevcut durum böyle iken, yüzlerce yurtsevere kumpaslar kurup, devletimizin anayasal düzenini bozmak için hain darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün tetikçiliğini yapan bir meczup gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir sosyal medya paylaşımı yapmıştır. FETÖ’cü meczubun bu iğrenç iftiralarla dolu sosyal medya paylaşımının ardından kendisinin sosyal medya hesabını takip ettiği anlaşılan AK Partili bir Buca Belediye Meclis Üyesi de onun paylaşımlarını sorgulamaksızın paylaşarak kirli oyuna hizmet etmiş ve bizlerden açıklama beklemiştir.

Sonuç olarak yukarıda açıklamasını yaptığımız hususlar AK Partili Buca Belediye Meclis Üyesi'ne cevap niteliğindedir. Erhan Kılıç yönetimindeki Buca Belediyesi, almış olduğu her kararda kamu vicdanını ve hemşehrilerinin çıkarlarını ön planda tutup, şeffaflık ilkesinden dün olduğu gibi bugün de yarın da asla ödün vermeyecektir. Aksi yönünde kamuoyu yaratılmaya yönelik yapılan çirkin saldırıları kınıyor, hemşehrilerimizin itibar etmemesini önemle rica ediyoruz”

İşte o paylaşımlar: