Fransız savaş gemisi Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı
Yunan basınına konuşan Fransız kaynaklar, Charles de Gaulle’den alan 216 metrelik, 45 bin 500 tonluk savaş gemisinin Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktığını açıkladı.
Fransız ordusunun, donanmadaki ‘en güçlü silahı’ olarak bilinen Charles de Gaulle’ün Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktığı belirtildi.
Yunan basınına konuşan Fransız kaynaklar, adını eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’den alan 216 metrelik, 45 bin 500 tonluk savaş gemisinin Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktığını belirtti. Gemide çok sayıda silah ve mühimmatın olduğu öne sürüldü.
GERİLİMİ TIRMANDIRACAK GEMİNİN ÖZELLİKLERİ
Fransa Savunma Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre Charles de Gaulle gemisi, ikmal yapmadan sınırsız yol alabiliyor. Geminin daha önce 9 ay boyunca deniz görevlerinde bulunduğu ifade ediliyor. Geminin personel kapasitesi hakkında net bir bilgi verilmese de gemiye 40 savaş uçağı ve birçok helikopterin alınabildiği belirtiliyor.
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