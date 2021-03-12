Galeriler de dijitale taşındı!
Yeni hayatımızda caddeler, sokaklar tehlikeli; dijital ortam, etkileşim, alışveriş yaşam alanı. Gallery MAS, dijital ortama çağdaş sanat pazarı olarak katılıyor. Gezmek herkese açık ama almak ve satmak üyelik ile mümkün olacak.
Bundan bir yıl önce hayatımıza giren ve hızla hepimizi yeni bir yaşam biçimine taşıyan pandeminin dayattığı yeni normalde çağdaş sanat da dijitalde var oluyor. Hızla örgütlenen dijital sanat platformlarına bir yenisi, Gallery MAS da katıldı. Evden çıkmak istemeyen, kalabalık ortamlardan çekinen ama hayatın da içinde kalmak isteyen sanatseverler için büyük kolaylık sağlayan dijital ortamdaki sanal galeride eserleri rahatça, defalarca izlemek de mümkün! Gallery MAS, uzun yıllardır galerici ve sanat danışmanı olarak çalışan Sabiha Kurtulmuş ve koleksiyoner ve iş insanları Moris Sabaner ve Albert Nahmiyas’ın ortaklığıyla kuruldu. Kullanması kolay ve güzel hazırlanmış sitede şimdilik Türkiye’nin güncel çağdaş sanatçılarından 25’inin küçük boyutlu eserleri bulunuyor. Küçük boyut seçimini ise kurucu ortaklardan Moris Sabaner, alıcılara erişim kolaylığı için seçtiklerini, eserlerin boyutları büyüdüğünde fiyatların da arttığını hatırlatıyor. Eserleri canlı görmenin yanında sosyalleşme keyfi de kalmıyor ama dijital ortamın kolaylıkları da göz ardı edilecek gibi değil. Sanat daha geniş kitlelere ulaşacak, Türkiye hatta yurtdışından galeriye ulaşmak ve satın almak mümkün olacak. Ayrıca bu sitede private bölümünde üye olmak koşuluyla ikinci el piyasa da mümkün. Burada kamuya kapalı olarak alışveriş yapmak mümkün olacak. Gallery MAS, eser görselini paylaşacak ve bilgi verecek ama sadece aracı rolü oynayacak, fiyatlandırmaya karışmayacak. MAS Kurucu ortaklarından Albert Nahmiyas, “Günümüzün koşulları sadece sanatsal mekânları değil, aynı zamanda sanatçıyı da klasik iş yapma şeklinin dışına çıkararak çok yönlülüğe ve gerekli teknolojik donanıma sahip olmaya teşvik ediyor. VR ve AR teknolojilerinin gelişimi ve birçok sanatçı tarafından kullanılması dijital sanatın potansiyelini geliştirmekte oldukça etkili” diyor. Gallery MAS’ın sanatçıları arasında Bedri Baykam, Mehmet Güleryüz, Kezban Arca Batıbeki gibi ünlü sanatçılar da yer alıyor.
Sanatçı ve galerici işbirliğiyle seçilen güncel eserleri incelemek ya da bilgi almak için www.gallerymas.com adresini ziyaret etmek için üye olmak gerekmiyor.
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