Gazetemiz yazarı Prof. Dr. Aksoy'un evi yıkılıyor

13 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Ankara’da, 31 yıl önce katledilen Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) kurucusu, Türk Hukuk Kurumu ve Ankara Barosu başkanlarından, gazetemiz yazarı Prof. Dr. Muammer Aksoy’un evinin “tescilli yapı” olması için yapılan başvurunun reddedilmesinin ardından binanın yıkımına da başlandı.

Kentsel dönüşüm kararının alınması üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi, evin “tescilli yapı” olması için 22 Mart 2021 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na başvuruda bulundu. Kurul; özel mülkiyete ait, ilgili kurumca riskli yapı olarak ilan edilen ve bu doğrultuda tapu kaydına şerh düşülen, zaman içerisinde kullanıcıları tarafından mimari değişikliklere uğratılan taşınmazın 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı nitelikleri taşımadığı” gerekçesiyle, tesciline gerek olmadığına karar verdi.

Kararın ardından dün binanın yıkımına başlandı. Bazı duvarları sökülen binanın çatısındaki parçaların da bahçesine atıldığı görüldü. Durumu değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Başkan Mansur Yavaş’ın evin tescillenmesi halinde müze olmasını istediğine dikkat çekti. “Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tescil etmeyince biz de kamulaştırma yapamıyoruz” diyen Ödemiş, “Çünkü kamulaştırma kararını alıp, valiliğe kararı onaylatmamız gerekiyor. Ancak karar olmayınca bunu yapamadık. Orayı bir ‘hukuk müzesi’ yapalım diyorduk” ifadelerini kullandı. Yıkımı üzüntüyle karşıladığını belirten Ödemiş, “Projesi güzel bir binaydı. Ne denebilir ki? Kimlikli güzel bir binaydı. Sadece Muammer Aksoy’un evi ya da hukuk müzesi değil, cumhuriyetin orta döneminin en güzel örneklerinden birisi olurdu. Yazık oldu” dedi.

Prof. Dr. Muammer Aksoy

3 AY ÖNCE KENTSEL DÖNÜŞÜM KARARI



Prof. Dr. Muammer Aksoy, 31 Ocak 1990 tarihinde, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan evinin önünde suikasta uğramıştı. O dönem Aksoy ve akrabalarının oturduğu 2 katlı bina, daha sonra başka kişilere satıldı. Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 70 yıllık bina, 3 ay önce kentsel dönüşüm kapsamına alındı.



‘YIKIM DURDURULMALI’



TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise “tescil kararının verilmemesine” tepki gösterdi. “Muammer Aksoy evi için verdiğimiz koruma mücadelesinde, koruma kurulu tescile değer görmedi” anımsatmasında bulunan Candan, “Kurul kararını hızlıca yargıya taşıdık ve yüksek kurula itiraz ettik. Belediyelerin olumlu görüşüne rağmen tescil edilmeyen Aksoy evinde kurul maalesef bilimsel karar veremedi. Aksoy’u koruyamadığımız gibi evini de koruyamadık. Bir bellek mekânımız daha hafızalarımızdan siliniyor” görüşünü dile getirdi. Candan, “Koruma sürecinde keşke kamulaştırılabilseydi. Hem yüksek kurul kararı hem de yargı kararı beklenmeli. Telafisi mümkün olmayan zararlar verilmeden, yıkımı durdurmak için yerel yönetimler harekete geçmeli” çağrısını yaptı.

