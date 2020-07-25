Gelinini tüfekle vurup, tilki sandığını söyleyen şahıs serbest bırakıldı
Bartın’da vurup öldüren ve bahçeye giren tilkiye ateş ettiğini zannettiğini söyleyen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bartın Merkeze bağlı Karahüseyinli köyü Topalcıoğlu mahallesinde meydana gelen olayda 67 yaşındaki Mustafa G, son günlerde evlerinin arkasında bulunan bahçelerine tilkilerin musallat olması nedeniyle tüfekle nöbet tutmaya başladı.
İddiaya göre, akşam saatlerinde nöbetine devam eden kayınpeder çalılıkların olduğu alanda gelen sesler nedeniyle tüfekle bölgeye ateş etti. Daha sonra alana giden adam, vurduğu kişinin gelini Gönül G. olduğunu fark etti.
Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde 31 yaşındaki gelinin boyun bölgesinden aldığı kurşun yarası ile olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan kayınpeder, işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı. Nöbetçi Mahkeme Mustafa G.’nin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına hükmetti
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