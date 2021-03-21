Gelmiş geçmiş en iyi süper kahraman filmleri belirlendi
Birçok süper kahraman filmini farklı ölçütlere dayanarak inceleyen araştırmacılar bu dalda gelmiş geçmiş en iyi filmleri belirledi.
Independent Türkçe'nin MovieWeb'den aktardığı haberine göre 100'den fazla filmi inceleyen araştırmacılar Avengers: Endgame'in gelmiş geçmiş en iyi süper kahraman filmi olduğunu saptadı.
IMDb izleyici puanlarını, eleştirmenlerin değerlendirmelerini, gişe başarılarını ve yıllık arama verilerini inceleyen araştırmacıların çıkardığı listenin ikinci sırasındaysa Joker yer alıyor.
Bahsi geçen filmleri Black Panther, Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War), Kara Şövalye (The Dark Knight), Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises), Yenilmezler (The Avengers), İnanılmaz Aile (The Incredibles), İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2) ve Wonder Woman izliyor.
Öte yandan başka bir ankette Marvel hayranları sonu en kötü biten Marvel filmlerini belirledi.
Farklı boyut ve zaman çizelgeleri inşa etmesi, alternatif gerçeklikler yaratmasıyla bilinen Marvel Stüdyoları'nın hazırladığı 23 film eleştirmenlerin ve süper kahraman hayranlarının beğenisini büyük oranda kazanmayı başarmıştı.
Ancak bazı filmler eleştirilerden paçayı kurtaramamıştı. Looper'ın düzenlediği ankete göre her 4 izleyiciden biri 2008'de vizyona giren The Incredible Hulk filmini, Marvel'ın en kötü sona sahip filmi olarak değerlendiriyor.
Söz konusu ankette 528 ABD'li katılımcı oy verdi. Katılımcıların ikinci tercihiyse Doktor Strange filmi. Ankete dahil olanların yaklaşık yüzde 17'si Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı filmin sonunun kötü bitirildiğini düşünüyor.
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