Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan gençlere: Erdoğan'ın arkasında, kutsal yolda yürüyoruz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılığını "Bu kutsal yolda yürümeye devam ediyoruz" diyerek ifade etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'de AKP'li Şahinbey Belediyesinin 10 bin bisiklet dağıtımı için Akkent Spor Köyü'nde düzenlediği törende konuştu.
Konuşmasında, "Türkiye'nin insanlığın umudu olan bir ülke haline geldiğini" savunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan söz ederken şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' haykırışının ve bu çerçevede zalimlere 'One minute' haykırışının tüm dünyaya büyük bir mesaj olduğunu biliyoruz. Bu hafta, Gençlik Haftası. Gençlerimizle bu haftaki çalışmalarımız bizleri çok mutlu etti. Gençlerimizin gelecek tasavvurları ve heyecanları, 'One minute' haykırışını devam ettireceklerini bizlere gösterdi. Bu asil duruştan nasibi olmayan birileri, işi başka yöne çekmeye çalıştı, çalışacak ama bizler liderimizin arkasında bu kutsal yolda yürümeye devam ediyoruz, devam edeceğiz."
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