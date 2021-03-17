Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine CHP'den ilk tepki

TBMM Başkanlığı’nın, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasına yönelik kararı TBMM Genel Kurulu’nda okundu.

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