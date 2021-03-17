Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine CHP'den ilk tepki

TBMM Başkanlığı’nca hakkındaki kararın okunmasıyla vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na CHP'li milletvekillerinden destek açıklaması geldi.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2021 Çarşamba, 16:07
Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine CHP'den ilk tepki
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TBMM Başkanlığı’nın, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasına yönelik kararı TBMM Genel Kurulu’nda okundu.

Kararın okunmasıyla Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü.

Gergerlioğlu hakkındaki kararın tıpkı CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nda olduğu gibi AYM'den döneceği ifade edildi.

CHP'li vekiller sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdikleri açıklamalar ile Gergerlioğlu'na destekte bulundu.

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